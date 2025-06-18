Japon gemi üreticisi JFE Steel’in yeşil çeliğini tercih etti

Japon çelik üreticisi JFE Steel Corporation, yerel gemi üreticisi Namikata Shipbuilding’in yaklaşık 1.600 ton taşıma kapasiteli 499 GT kargo gemisinin inşasında JGreeX ® marka yeşil çeliği kullandığını duyurdu.

Bu ay teslim edilmesi planlanan 499 GT kargo gemisinin, NYK grup şirketi JFE Logistics Corporation tarafından çelik taşımacılığında kullanılacağı ve NYK ürünlerini taşıyacağı bildirildi. Bununla birlikte geminin, yerel gemi işletmecilerinin enerji tasarrufu ve emisyon azaltımı sağlayan ekipmanların kullanımıyla gemilerde elde ettiği emisyon düşüş oranını değerlendiren derecelendirme sisteminde en yüksek seviye olan beş yıldız almasının beklendiği öğrenildi.

Öte yandan bu aydan itibaren diğer yerel gemi üreticileri de çelik ürünleri taşımacılığına yönelik kargo gemilerinin inşasında JGreeX ® çelik kullanacak. Bu sayede JFE Steel, tedarik zincirinin tamamında karbonsuzlaşmayı teşvik edecek.