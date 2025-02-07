Nissan seri üretiminde Nippon Steel’in yeşil çeliğini kullanacak

Japon çelik üreticisi Nippon Steel, yerel otomobil üreticisi Nissan Motor Co., Ltd’ye “NSCarbolex™ Neutral” markası altında ürettiği yeşil çeliğinden tedarik edeceğini duyurdu.

Böylelikle Nissan’ın 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını 2018 yılına kıyasla %30 azaltma ve 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda seri ürettiği otomobil modellerine Nippon Steel’in yeşil çeliğini kullanacağı ifade edildi.

Ayrıca hem Nippon Steel’in hem de Nissan’ın karbonsuzlaşmaya yönelik çalışmalara devam edeceği de vurgulandı.