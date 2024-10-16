Nippon Steel karbonsuzlaşma çalışmalarını hızlandırmak için devlet desteğine başvurdu

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, elektrik ark ocaklı çelik üretimine geçiş sürecini hızlandırmak amacıyla devlete desteğine başvuruda bulunma kararı aldığını duyurdu.

Şirket, yüksek fırından elektrik ark ocağına geçişin ciddi sermaye harcaması gerektireceğini ve hammadde ile enerji dahil olmak üzere üretim maliyetlerini önemli ölçüde artıracağını ifade etti. Bununla birlikte miktarı açıklanmayan devlet desteğini Kyushu tesisinde büyük ölçekli elektrik ark ocağı inşa etmek, Setouchi tesisindeki elektrik ark ocağının kapasitesini artırmak ve Yamaguchi tesisinde elektrik ark ocaklı üretim faaliyetlerine yeniden başlamak için kullanmayı planladığını aktardı.

Nippon Steel, yüksek fırınlarına hidrojen enjeksiyonu yaparak, demirin doğrudan indirgenmesinde hidrojen kullanarak ve büyük ölçekli elektrik ark ocaklarında yüksek kalite çelik üreterek 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor.