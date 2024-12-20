Nippon Steel karbon salımını %43 düşürmeyi başardı

Japon çelik üreticisi Nippon Steel, karbon emisyonunu dünyada ilk defa %40’ın üzerinde azaltmayı başaran şirket olduğunu açıkladı. Bu yıl Kasım-Aralık ayları arasında Kimitsu’da bulunan East Nippon Works tesisindeki bir test fırınında gerçekleştirilen üretimde şirket, karbon emisyonunda %43 oranında düşüş kaydetti.

Bu testte elde edilen büyük ölçekli emisyon düşüşü, karbon yerine hidrojen ile indirgemenin artırılması ve ısıtılmış hidrojen kullanımı sırasında yüksek fırın içindeki ısı dengesinin iyileştirilmesiyle elde edildi.

Nippon Steel, 2022 yılının Mayıs ayından bu yana söz konusu test fırınında karbon emisyonunu azaltmak için ısıtılmış hidrojen kullanan Super COURSE50 teknolojisini geliştirmek üzere çalışmalar yapıyor. Şirket, 2022 yılında yüksek fırında karbon emisyonunu %22, 2023 yılında ise %33 oranında azaltmayı başarmıştı.

Nippon Steel, çelik üretim sürecinden kaynaklanan karbon emisyonunu %50’den fazla azaltan teknolojiler geliştirmeye devam edeceğini belirtti.