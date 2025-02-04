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JFE Steel distribütör aracılığıyla yeşil çeliğini pek çok müşteriye ulaştıracak

Salı, 04 Şubat 2025 13:53:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Steel Corporation, yerel çelik boru distribütörü JFE Shoji Pipe & Fitting Corporation’a (JKK) JGreeX™ markası altındaki yeşil çeliğinden tedarik edeceğini duyurdu. Bu sayede çelik boru piyasasına ilk kez yeşil çelik satışı yapılacağı vurgulandı.

Söz konusu ürünün JKK aracılığıyla satılması sayesinde JFE Steel’in düşük tonajlı sevkiyatları ve hızlı teslimatları gerçekleştirebileceği satış sistemi kurmasının yanı sıra JGreeX™ markası altındaki yeşil çeliğini pek çok müşteriye ulaştırabileceği ifade edildi. Dolayısıyla JFE Steel’in tedarik zincirlerinin karbondan arındırılmasına katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma JFE Steel 

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