Nippon Steel karbon yakalama ve depolama zinciri tasarlamak üzere iki Japon şirketle iş birliği yapacak

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, Japonya Metal ve Enerji Güvenliği Birliği’nin karbon yakalama ve depolama zincirinin tasarımı ve karbon depolama potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin projesi için Japonya merkezli petrol şirketi INPEX Corporation ve Kanto Natural Gas Development Co. ile iş birliği yapacak. Proje kapsamında şirketler, sera gazı emisyonunun azaltılmasına ve sürdürülebilir bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunacak girişimleri teşvik edecek.

Projeye göre Nippon Steel’in East Nippon Works tesisi ve Tokyo metropol bölgesindeki Keiyo Sanayi Bölgesi’ndeki birçok sektörden kaynaklı ortaya çıkan karbonu yakalanması, boru hatları aracılığıyla taşınması ve Boso Yarımadası’nın doğu kıyısı açıklarında depolanmasına ilişkin fizibilite çalışmaları gerçekleştirilecek. Şirketler, karbon yakalama ve depolama teknolojisinin ticarileştirilmesine yönelik karbon ayrıştırma, yakalama, taşıma ve depolama da dahil olmak üzere zincirin her segmentinde ortaklaşa çalışmalar ve araştırmalar yürütecek.