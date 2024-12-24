JFE Steel elektrik ark ocağı projesi için Japonya hükümetinden finansman aldı

Japon çelik üreticisi JFE Steel, West Japan Works tesisinde gerçekleştirmeyi planladığı yeşil dönüşüm projesi için hükümetten finansman aldığını duyurdu. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, bu yılın Kasım ayında Nippon Steel ile birlikte faaliyetlerini karbondan arındırmaya yönelik Ar-Ge çalışmalarını ilerletmek için “Yeşil Dönüşüm Teşvik Yasası” kapsamındaki hükümet finansmanına başvuruda bulunmuştu.

Söz konusu proje kapsamında JFE Steel, West Japan Works tesisinde modern elektrik ark ocağı inşa etmek üzere 324,9 milyar JPY (2,07 milyar $) yatırım yapacak ve yatırımın 104,5 milyar JPY’sini (665,26 milyon $) hükümet karşılayacak. Bununla birlikte üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 2 milyon mt seviyesinde yer alacak olan elektrik ark ocağı, yüksek kaliteli ve verimli eritme teknolojisi gibi gelişmiş teknolojilerle donatılacak ve doğrudan indirgemiş demir (DRI) kullanacak. Bu sayede JFE Steel, mevcut elektrik ark ocaklarında üretilemeyen silisli sac ve yüksek çekme dayanımlı çelik sac gibi yüksek kaliteli ve performanslı çelik ürünlerini seri olarak üretebilen dünyanın en büyük elektrik ark ocağını kullanıma alacak.

Yüksek fırının 2028-29 mali yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.