Mineral Resources’ın Onslow Iron projesi ön çalışmalara başladı

Perşembe, 18 Ağustos 2022 10:53:26 (GMT+3) | İstanbul

Önde gelen Avustralya merkezli madencilik hizmetleri ve işleme şirketi Mineral Resources Limited (MRL), Onslow Iron projesinin (eski adıyla Ashburton projesi) 2023 yılının Aralık ayında ilk demir cevherini gemilere yüklemek için ön çalışmalara başladığını açıkladı.

Onslow’un güneyindeki Ashburton Limanı’nda ön onayların alınmasının ardından proje hazırlıkları devam ediyor ve ön inşaat faaliyetleri başladı. Kamyon bakım tesisinde geçici şantiye kurulumu devam ediyor ve ilk binalar Eylül ayının başında kurulmuş olacak.

Proje planı çerçevesinde Ashburton Limanı’ndan açık denizde demirleyecek olan capesize gemileri yüklemek için kullanılacak ilk aktarma gemileri de dahil olmak üzere uzun teslimatlı ürünler sipariş edildi. Her aktarma gemisi 20.000 mt kapasiteye sahip.