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Mineral Resources, Wonmunna Demir Cevheri Projesi’nde ilk demir cevherini üretti

Pazartesi, 22 Mart 2021 11:42:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Önde gelen Avustralya merkezli madencilik hizmetleri ve işleme şirketi Mineral Resources Limited (MRL), Wonmunna Demir Cevheri Projesi’nde ilk demir cevherini ürettiğini açıkladı.

Proje, yıllık 5 milyon mt olan üretim kapasitesini 2021 yılının Haziran çeyreğinde artıracak. Wonmunna’nın üretim kapasitesi, az bir maliyetle ek onayların alınmasının ardından yıllık 10 milyon mt’a çıkarılabilir.

Projeden elde edilen demir cevheri, şirketin Utah Point Hub’da üretilen demir cevheri karışımında kullanılacak. Wonmunna projesi, şirketin satışlarını 2021 Aralık çeyreğinin sonuna kadar yıllık 14 milyon mt’a çıkarmaya yardımcı olacak.

Proje, Avustralya’nın batısındaki maden sahası ve ulaşım ağında 500 kişilik istihdam yarattı.

Şirket, Wonmunna madenini 2020 yılının Eylül ayında Avustralya merkezli Aboriginal Mining Corporation’dan satın almıştı.


Etiketler: Okyanusya  madencilik  üretim  hammaddeler  demir cevheri  Avustralya  |  benzer haberler »


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