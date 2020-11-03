Minera Autlan üçüncü çeyrekte kârdan zarara geçti

Salı, 03 Kasım 2020 10:58:39 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksikalı manganez ve ferroalyaj üreticisi Minera Autlan, bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı döneminde kaydettiği 6,4 milyon $ net kâra göre 10,7 milyon $ net zarar kaydettiğini açıkladı.

Üçüncü çeyrekte şirketin net gelirleri yıllık %30,8 düşüşle 79,3 milyon $ oldu. Minera Autlan, Covid-19 salgınının yerel ferroalyaj satışlarını olumsuz etkilediğini söyledi. Öte yandan, söz konusu çeyrekte şirketin manganez ihracatı, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %4 artış kaydetti.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde şirketin brüt kârı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 26,3 milyon $’a kıyasla 15,8 milyon $’a düşerken, şirketin AVFÖK’ü ise yıllık %30,1 düşüşle 17,9 milyon $ seviyesinde yer aldı.