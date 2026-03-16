Grupo SIMEC 2025’te net kârının %85 düştüğünü açıkladı

Meksikalı uzun mamul üreticisi SIMEC 2025 yılı için 1,53 milyar MXN (85,7 milyon $) net kar açıkladı. Söz konusu seviye şirketin 2024 yılında kaydettiği 3,15 milyar Meksika pesosu seviyesindeki net kâra kıyasla önemli ölçüde daha düşük kaldı.

Şirket, 2024 yılında kaydettiği 7,24 milyar MXN seviyesindeki pozitif mali sonuçlara kıyasla 2025 yılı için 2,49 milyar MXN net mali zarar açıkladı. Bu durum 2025 yılında operasyonel performansta sınırlı bir iyileşme görülmesine rağmen net kârdaki düşüş üzerinde önemli bir etki yarattı.

Şirketin net satışları %10 düşüşle 30,29 milyar MXN seviyesine gerilerken, üretim maliyetleri %13 düşüşle 22,66 milyar MXN oldu. Brüt kâr %0,1 artışla 7,63 milyar MXN seviyesine yükselirken, faaliyet kârı %1,2 artışla 5,365 milyar MXN olarak kaydedildi.

Tonaj bazında ise satışlar %6 düşüşle 1,93 milyon mt seviyesine geriledi.

1$ = 17,88 MXN