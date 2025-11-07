 |  Giriş 
Meksikalı Simec’in net kârı 2025’in üçüncü çeyreğinde sertçe düştü

Cuma, 07 Kasım 2025 10:32:04 (GMT+3)

Meksikalı uzun mamul üreticisi Simec, 2025’in üçüncü çeyreğinde 459 milyon MXN (24,7 milyon $) net kâr kaydettiğini açıkladı. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 3,15 milyar MXN net kâr açıklamıştı.

Simec, satışlarının %12 düşüşle 7,48 milyar MXN seviyesine gerilediğini, üretim maliyetlerinin ise %10 düşüşle 5,73 milyar MXN olduğunu bildirdi. Şirketin brüt kârı %18 düşüşle 1,76 milyar MXN seviyesine gerilerken, faaliyet kârı %24 düşüşle 1,16 milyar MXN oldu.

Şirketin Meksika iç piyasasına yaptığı satış değeri %11 düşüşle 4,31 milyar MXN, dış piyasalara yaptığı satış değeri ise %14 düşüşle 3,18 milyar MXN seviyelerinde kaydedildi. Satış tonajı ise %4 düşüşle 490.000 mt’da yer aldı.

1$ = 18,57 MXN


