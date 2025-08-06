Meksikalı Simec 2025’in ikinci çeyreğinde net zarar kaydetti

Meksikalı uzun mamul üreticisi Simec, 2025’in ikinci çeyreğinde 1 milyar MXN (53,2 milyon $) net zarar kaydettiğini açıkladı. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 3,98 milyar MXN net kâr açıklamıştı.

Simec, satışlarının %16 düşüşle 7,05 milyar MXN seviyesine çıktığını, üretim maliyetlerinin ise %15 düşüşle 5,38 milyar MXN olduğunu bildirdi. Şirketin brüt kârı %18 düşüşle 1,67 milyar MXN seviyesine gerilerken, faaliyet kârı %20 düşüşle 1,20 milyar MXN oldu.

Şirketin Meksika iç piyasasına yaptığı satış değeri %18 düşüşle 3,95 milyar MXN, dış piyasalara yaptığı satış değeri ise %14 düşüşle 3,10 milyar MXN seviyelerinde kaydedildi. Satış tonajı ise %21 düşüşle 425.000 mt’da yer aldı.

1$ = 18,79 MXN