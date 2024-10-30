Simec üçüncü çeyrekte net kârını %75 artırdı

Meksika, ABD ve Brezilya’da faaliyet gösteren Meksikalı çelik üreticisi Simec, 2024’ün üçüncü çeyreğinde yıllık %74,9 artışla 3,15 milyar MXN (153,1 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin yayımladığı verilere göre satışları yıllık %9,6 düşüşle 415,2 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Satışlardaki düşüşe rağmen satış ve idare maliyetleri %35,7 artışla 32 milyon $’a çıktı. Faaliyet kârı ise %16,1 düşüşle 74 milyon $’a geriledi.

Simec’in satış tonajı üçüncü çeyrekte yıllık %1,9 düşüşle 521.000 mt’a gerilerken ticari profil satışları %2,1 düşüşle 368.000 mt, özel kalite çelik satışları ise %1,3 düşüşle 153.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Simec’in ortalama özel kalite çelik fiyatları bahsi geçen dönem içinde %14,1 düşüşle 19.209 MXN/mt’a (933$/mt) gerilerken ticari profil fiyatları %4,2 düşüşle 740$/mt oldu. Şirketin ortalama satış fiyatları %21,9 düşüşle 851,5$/mt’da yer alıyor.