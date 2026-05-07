Meksikalı Grupo Simec’in net kârı %30,7 arttı

Perşembe, 07 Mayıs 2026 09:38:38 (GMT+3)   |   San Diego

Meksikalı uzun mamul üreticisi Simec yaptığı açıklamada 2026 yılının ilk çeyreğinde 99 milyon $ seviyesinde net kâr kaydettiğini bildirdi. Söz konusu rakam 2025 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 76 milyon $ seviyesindeki net kâra kıyasla arttı.

Aynı bazda şirketin net satışları %3,2 artışla 466 milyon $ seviyesine yükselirken, üretim maliyetleri %1,9 artışla 342 milyon $ seviyesine çıktı. Brüt kâr %6,9 artışla 124 milyon $ seviyesine ve faaliyet kârı %2,7 artışla 85 milyon $ seviyesine yükseldi.

Satış tonajı %11,3 artışla 530.000 mt seviyesine çıkarken, bunun 404.000 mt’unu ağır profil ve 126.000 mt’unu vasıflı çelik satışları oluşturdu.

Simec, Meksika, ABD ve Brezilya’da uzun ve vasıflı çelik ürünleri üretiyor.

Grup’un 2026 yılının ilk çeyreğinde kaydettiği 99 milyon $ seviyesindeki net kâr dikkate alındığında, bunun 50 milyon $’ı Meksika’da elde edilirken, ABD’de 5 milyon $ net zarar ve Brezilya’da 54 milyon $ net kâr kaydedildi.

1$ = 17,25 MXN


