Meksikalı Simec’in net kârı ilk çeyrekte azaldı

Meksikalı uzun mamul üreticisi Simec, 2025’in ilk çeyreğinde net kârının yıllık %10 düşüşle 1,30 milyar MXN (66 milyon $) seviyesinde yer aldığını ifade etti.

Simec, satışlarının %1 artışla 7,78 milyar MXN seviyesine çıktığını, üretim maliyetlerinin ise %2 düşüşle 5,79 milyar MXN olduğunu bildirdi. Şirketin brüt kârı %1 düşüşle 1,99 milyar MXN seviyesine gerilerken, faaliyet kârı 1,43 milyar MXN seviyesinde yatay seyretti.

Şirketin Meksika iç piyasasına yaptığı satış değeri %3 artışla 4,31 milyar MXN, dış piyasalara yaptığı satış değeri ise %6 düşüşle 3,47 milyar MXN seviyelerinde kaydedildi.

Simec ilk çeyrekte yıllık %1 düşüşle 476.000 mt çelik sevkiyatı gerçekleştirdi.

1$ = 19,66 MXN