 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Meksikalı Simec’in...

Meksikalı Simec’in net kârı ilk çeyrekte azaldı

Salı, 06 Mayıs 2025 09:31:54 (GMT+3)   |   San Diego

Meksikalı uzun mamul üreticisi Simec, 2025’in ilk çeyreğinde net kârının yıllık %10 düşüşle 1,30 milyar MXN (66 milyon $) seviyesinde yer aldığını ifade etti.

Simec, satışlarının %1 artışla 7,78 milyar MXN seviyesine çıktığını, üretim maliyetlerinin ise %2 düşüşle 5,79 milyar MXN olduğunu bildirdi. Şirketin brüt kârı %1 düşüşle 1,99 milyar MXN seviyesine gerilerken, faaliyet kârı 1,43 milyar MXN seviyesinde yatay seyretti.

Şirketin Meksika iç piyasasına yaptığı satış değeri %3 artışla 4,31 milyar MXN, dış piyasalara yaptığı satış değeri ise %6 düşüşle 3,47 milyar MXN seviyelerinde kaydedildi.

Simec ilk çeyrekte yıllık %1 düşüşle 476.000 mt çelik sevkiyatı gerçekleştirdi.

1$ = 19,66 MXN


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

Simec üçüncü çeyrekte net kârını %75 artırdı

30 Eki | Çelik Haberler

Meksikalı Minera Autlan üçüncü çeyrekte kâra döndü

25 Eki | Çelik Haberler

Meksikalı Grupo Collado ikinci çeyrekte zarar etti

29 Tem | Çelik Haberler

Meksikalı Simec’in net kârı ikinci çeyrekte 3 katına çıktı

23 Tem | Çelik Haberler

Meksikalı Minera Autlán ikinci çeyrekte net kâr elde etti

23 Tem | Çelik Haberler

Meksikalı Simec’in satışları %38 düşerken net kârı ilk çeyrekte %41 arttı

06 May | Çelik Haberler

Meksikalı Grupo Collado’nun net kârı ilk çeyrekte %57 düştü

06 May | Çelik Haberler

Minera Autlán ilk çeyrekte 12,7 milyon $ zarar etti

03 May | Çelik Haberler

Ternium’un net kârı ilk çeyrekte %2,3 yükseldi

26 Nis | Çelik Haberler

Meksikalı Simec dördüncü çeyrekte 77 milyon $ net kâr elde etti

01 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis