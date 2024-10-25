Meksikalı Minera Autlan üçüncü çeyrekte kâra döndü

Meksika merkezli Minera Autlan geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydetti 9,8 milyon $ net zarara kıyasla bu yılın ilk çeyreğinde 4,3 milyon $ net kâr kaydettiğini bildirdi. Şirket mali açıklamasında net kârın maliyet kontrolü ve AVFÖK değerinin %67 büyümesiyle sağlandığını ifade etti.

Şirketin toplam satış değeri üçüncü çeyrekte mangan içerikli ferroalyaj fiyatlarının artması ve tonajların yükselmesiyle %3,8 artışla 89,6 milyon $’a yükselirken şirketin brüt kârı %63,5 artışla 18,7 milyon $ oldu.

Faaliyet harcamaları %5,7 düşüş kaydetti. Böylece Autlan geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 5,5 milyon $ faaliyet zararına kıyasla 2,7 milyon $ faaliyet kârı sağladı.

Şirketin AVFÖK değeri %67 artışla 10,4 milyon $ olurken AVFÖK marjı 440 baz puan artışla %11,6’ya yükseldi.