Grupo Simec 2026'nın ikinci çeyreğinde yeniden kâra geçti

Meksikalı uzun çelik üreticisi Grupo Simec tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, 2025 yılının ikinci çeyreğinde kaydettiği 58,96 milyon $ net zarara karşılık 2026 yılının ikinci çeyreğinde 36,03 milyon $ net kâr elde etti.

Aynı dönem karşılaştırmasında şirketin net satışları %15,6 artışla 480,78 milyon $ seviyesine, üretim maliyetleri %13,7 artışla 360,67 milyon $ seviyesine, brüt kârı %21,9 artışla 120,11 milyon $ seviyesine ve faaliyet kârı %8,3 artışla 76,53 milyon $ seviyesine yükseldi.

Şirketin satış hacmi %21 artışla 516.000 mt olurken, söz konusu hacmin 384.000 mt'unu profiller ve 132.000 mt'unu vasıflı çelik ürünleri oluşturdu.

Grubun 2026 yılının ikinci çeyreğinde kaydettiği 36 milyon $ net kârın ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Meksika'daki faaliyetlerden 19 milyon $ ve Brezilya'daki faaliyetlerden 22 milyon $ net kâr elde edilirken, ABD'deki faaliyetlerden 5 milyon $ net zarar kaydedildi.