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Metso, Mesabi Metallics’e cevher zenginleştirme ekipmanı tedarik edecek

Çarşamba, 25 Aralık 2024 14:07:20 (GMT+3)   |   İstanbul

Finlandiya merkezli mühendislik ve teknoloji şirketi Metso Outotec Corporation, ABD’li madenci Mesabi Metallics’in Nashwauk doğrudan indirgenmiş (DR) demir cevheri tesisi için yaklaşık 10 milyon € değerinde zenginleştirme ekipmanı sipariş ettiğini duyurdu.

Sipariş kapsamında Metso, Mesabi Metallics’e demir cevherinin flotasyon performansının sağlanması bakımından önem taşıyan patentli Concorde Cell flotasyon hücrelerinin yanı sıra şlam pompası, SC vakum filtresi ve düşük yoğunluklu manyetik ayırıcı tedarik edecek.

Mesabi Metallics, Minnesota’nın Nashwauk kentinde demir cevheri madeni ve yıllık kapasitesi 7 milyon mt seviyesinde yer alacak peletleme tesisi inşa ediyor. Peletleme tesisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avrupa Birliği Madencilik Üretim 

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