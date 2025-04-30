LKAB’nin net kârı ve satış geliri ilk çeyrekte artış kaydetti

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 1,74 milyar SEK’e kıyasla 2,78 milyar SEK (288,94 milyon $) seviyesinde yer alırken, satış geliri ise çoğunlukla sevkiyatlarda yaşanan artış sayesinde yıllık %75,9 yükselerek 9,62 milyar SEK (999,73 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte LKAB’nin faaliyet kârı, 2024 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 1,37 milyar SEK’e kıyasla 3,64 milyar SEK (378,22 milyon $) seviyesine çıktı.

Aynı çeyrekte şirketin demir cevheri üretimi yıllık %1,5 düşerek 6,6 milyon mt seviyesinde yer alırken, demir cevheri sevkiyatları ise yıllık %116,7 artışla 6,5 milyon mt’a yükseldi. Geçtiğimiz yıl sevkiyatlar, demir cevheri taşımacılığında kullanılan demir yolunda yaşanan kazalardan olumsuz etkilenmişti.