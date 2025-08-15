LKAB’nin net kârı 2025’in ilk yarısında düşerken, satış geliri yükseldi

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte şirketin net kârı, 2024 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 2,84 milyar SEK seviyesine kıyasla 1,52 milyar SEK (159,05 milyon $) seviyesinde yer alırken, demir cevheri fiyatlarının düşmesi nedeniyle satış geliri yıllık %20,6 düşüşle 7,82 milyar SEK (818,26 milyon $) seviyesine geriledi. Bununla birlikte LKAB’nin faaliyet kârı, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 2,67 milyar SEK seviyesine kıyasla 1,07 milyar SEK (111,96 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin demir cevheri üretimi yıllık bazda %9,4 artışla 5,8 milyon mt ve sevkiyatları da yıllık %20,3 düşüşle 5,1 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Bu yılın ilk yarısında ise LKAB’nin net kârı, geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 4,59 milyar SEK’e kıyasla 4,30 milyar SEK (449,89 milyon $) seviyesine gerilerken, satış geliri yıllık %13,8 artışla 17,44 milyar SEK (1,82 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk altı ayında şirketin faaliyet kârı, 2024 yılının ilk yarısında kaydedilen 4,04 milyar SEK seviyesine kıyasla 4,71 milyar SEK (492,80 milyon $) seviyesinde yer aldı.