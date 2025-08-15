 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > LKAB’nin...

LKAB’nin net kârı 2025’in ilk yarısında düşerken, satış geliri yükseldi

Cuma, 15 Ağustos 2025 14:23:43 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte şirketin net kârı, 2024 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 2,84 milyar SEK seviyesine kıyasla 1,52 milyar SEK (159,05 milyon $) seviyesinde yer alırken, demir cevheri fiyatlarının düşmesi nedeniyle satış geliri yıllık %20,6 düşüşle 7,82 milyar SEK (818,26 milyon $) seviyesine geriledi. Bununla birlikte LKAB’nin faaliyet kârı, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 2,67 milyar SEK seviyesine kıyasla 1,07 milyar SEK (111,96 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin demir cevheri üretimi yıllık bazda %9,4 artışla 5,8 milyon mt ve sevkiyatları da yıllık %20,3 düşüşle 5,1 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Bu yılın ilk yarısında ise LKAB’nin net kârı, geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 4,59 milyar SEK’e kıyasla 4,30 milyar SEK (449,89 milyon $) seviyesine gerilerken, satış geliri yıllık %13,8 artışla 17,44 milyar SEK (1,82 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk altı ayında şirketin faaliyet kârı, 2024 yılının ilk yarısında kaydedilen 4,04 milyar SEK seviyesine kıyasla 4,71 milyar SEK (492,80 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde LKAB’nin demir cevheri üretimi yıllık %4,2 artışla 12,5 milyon mt’a çıkarken, sevkiyatları yıllık %34,4 yükselerek 12,5 milyon mt oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler İsveç Avrupa Birliği Madencilik Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 15 Ağustos 2025

15 Ağu | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 15 Ağustos 2025

15 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

ArcelorMittal Brezilya’daki demir cevheri madeninde genişletme çalışmalarını tamamlamak üzere

15 Ağu | Çelik Haberler

Demir cevheri fiyatları 101$/mt CFR civarında dalgalanırken, baskı büyüyor

14 Ağu | Hurda ve Hammadde

Gerdau Várzea do Lopes madeninin satışıyla sürdürülebilir madencilik faaliyetlerini artırıyor

14 Ağu | Çelik Haberler

ArcelorMittal Brazil güvenlik önlemlerinin ardından Serra Azul atık barajını devre dışı bırakma çalışmalarına başladı

14 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2025’in ilk yarısında %11,3 geriledi

14 Ağu | Çelik Haberler

Samarco’nun adli yeniden yapılandırma süreci tamamlandı

14 Ağu | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 14 Ağustos 2025

14 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 13 Ağustos 2025

13 Ağu | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis