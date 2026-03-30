İsveçli LKAB Kiruna madeninde demir cevheri üretimini azaltacak, üretimin 2027’de toparlanması bekleniyor

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, Kiruna demir cevheri madeninde üretimi geçici olarak azaltacağını ve 2026 yılında sevkiyatların yaklaşık 2 milyon mt düşmesinin beklendiğini açıkladı. Kararın, madendeki jeolojik koşullardaki değişimlerle bağlantılı olduğu ve uzun vadeli operasyonel istikrarın sağlanması amacıyla alındığı belirtildi. Madenden gelen cevher arzındaki düşüşün doğrudan pelet üretim hacimlerini etkilemesi bekleniyor.

Plan kapsamında tesisteki pelet üretim hatlarından biri Nisan ortasından Kasım ayına kadar geçici olarak kapatılacak. Bu durum söz konusu dönemde işleme kapasitesini azaltacak.

Orta Doğu sevkiyatlarındaki aksaklıklar etkili oldu

Pelet tesisinin durdurulmasında Orta Doğu’ya yönelik sevkiyatlarda yaşanan aksaklıkların da etkili olduğu ifade edildi. Bu tesiste gerçekleştirilen üretimin büyük bir kısmının söz konusu bölgeye gönderildiği belirtildi.

Üretimin 2027’de toparlanması bekleniyor

Şirket, madencilik koşullarının istikrar kazanması ve operasyonların yeniden düzenlenmesiyle birlikte üretimin 2027 yılı itibarıyla önceki seviyelere dönmesini bekliyor. Bu süreçte üretim kaybını sınırlamak amacıyla madenin diğer bölümlerinin kullanımı da değerlendiriliyor.

Öte yandan geçici üretim kesintilerine rağmen LKAB, herhangi bir işten çıkarma planlanmadığını ve çalışanların bu süreçte şirket içinde farklı pozisyonlara kaydırılacağını açıkladı. Ayrıca duruş süresi, pelet tesisinde bakım çalışmaları ve operasyonel planlamalar için kullanılacak.