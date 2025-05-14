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Metinvest’in ham çelik ve pik demir üretimi ilk çeyrekte arttı

Çarşamba, 14 Mayıs 2025 14:49:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam ham çelik üretimi çeyreklik bazda değişmeyerek ve yıllık %4 artarak 488.000 mt ve pik demir üretimi çeyreklik bazda %4 düşerek ve yıllık %8 yükselerek 436.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Birinci çeyrekte Metinvest’in yarı mamul üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %26 düşüşle ve yıllık %4 artışla 173.000 mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul üretimi çeyreklik bazda %24 ve yıllık %2 artarak 597.000 mt seviyesine çıktı. Özellikle yassı mamul üretimi dördüncü çeyreğe kıyasla %35 artışla ve bir önceki yılın birinci çeyreğine kıyasla %7 düşüşle 261.000 mt ve uzun mamul üretimi çeyreklik bazda %17 ve yıllık %11 artışla 336.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı dönemde şirketin toplam konsantre demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %9 artışla ve yıllık %21 düşüşle 3,82 milyon mt seviyesinde yer alırken, pelet üretimi dördüncü çeyreğe kıyasla %17 ve yıllık %7 artarak 1,70 milyon mt seviyesine çıktı. Ayrıca toplam konsantre koklaşabilir taş kömürü üretimi çeyreklik bazda %51 ve yıllık %52 düşüşle 518.000 mt ve toplam kok üretimi de dördüncü çeyreğe kıyasla %6 ve 2024 yılının birinci çeyreğine kıyasla %8 düşüşle 260.000 mt seviyelerine indi.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Metinvest 

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