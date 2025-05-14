Metinvest’in ham çelik ve pik demir üretimi ilk çeyrekte arttı

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam ham çelik üretimi çeyreklik bazda değişmeyerek ve yıllık %4 artarak 488.000 mt ve pik demir üretimi çeyreklik bazda %4 düşerek ve yıllık %8 yükselerek 436.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Birinci çeyrekte Metinvest’in yarı mamul üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %26 düşüşle ve yıllık %4 artışla 173.000 mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul üretimi çeyreklik bazda %24 ve yıllık %2 artarak 597.000 mt seviyesine çıktı. Özellikle yassı mamul üretimi dördüncü çeyreğe kıyasla %35 artışla ve bir önceki yılın birinci çeyreğine kıyasla %7 düşüşle 261.000 mt ve uzun mamul üretimi çeyreklik bazda %17 ve yıllık %11 artışla 336.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı dönemde şirketin toplam konsantre demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %9 artışla ve yıllık %21 düşüşle 3,82 milyon mt seviyesinde yer alırken, pelet üretimi dördüncü çeyreğe kıyasla %17 ve yıllık %7 artarak 1,70 milyon mt seviyesine çıktı. Ayrıca toplam konsantre koklaşabilir taş kömürü üretimi çeyreklik bazda %51 ve yıllık %52 düşüşle 518.000 mt ve toplam kok üretimi de dördüncü çeyreğe kıyasla %6 ve 2024 yılının birinci çeyreğine kıyasla %8 düşüşle 260.000 mt seviyelerine indi.