Metinvest, Romanya’daki ArcelorMittal boru tesisini satın almayı planlıyor

Avrupa Komisyonu, Ukraynalı çelik ve madencilik grubu Metinvest’in Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in Romanya’daki iştiraki ArcelorMittal Tubular Products Iasi’yi satın alma planına ilişkin bildirim aldığını açıkladı.

Bildirime göre Metinvest söz konusu Iasi tesisinin hisselerini satın alarak işletme üzerinde tam kontrol sağlamayı hedefliyor.

Komisyon, ilgili üçüncü tarafları planlanan satın alma işlemine ilişkin olası görüşlerini iletmeye davet etti. Dosya, Komisyonun basitleştirilmiş prosedürlere ilişkin yönetmelikleri kapsamında değerlendirilmeye uygun bulunursa rekabet açısından endişe oluşturmadığı takdirde inceleme süreci daha hızlı şekilde tamamlanabilecek.