 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Metinvest,...

Metinvest, Romanya’daki ArcelorMittal boru tesisini satın almayı planlıyor

Perşembe, 30 Ekim 2025 14:43:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, Ukraynalı çelik ve madencilik grubu Metinvest’in Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in Romanya’daki iştiraki ArcelorMittal Tubular Products Iasi’yi satın alma planına ilişkin bildirim aldığını açıkladı.

Bildirime göre Metinvest söz konusu Iasi tesisinin hisselerini satın alarak işletme üzerinde tam kontrol sağlamayı hedefliyor.

Komisyon, ilgili üçüncü tarafları planlanan satın alma işlemine ilişkin olası görüşlerini iletmeye davet etti. Dosya, Komisyonun basitleştirilmiş prosedürlere ilişkin yönetmelikleri kapsamında değerlendirilmeye uygun bulunursa rekabet açısından endişe oluşturmadığı takdirde inceleme süreci daha hızlı şekilde tamamlanabilecek.


Etiketler: Borular Romanya Avrupa Birliği Devralım & Birleşme Metinvest ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları dalgalı seyretti

30 Eki | Boru

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yeniden yükseldi - 44. hafta, 2025

28 Eki | Çelik Haberler

Tenaris Meksika’daki Trion derin deniz projesi için hat borusu tedarik edecek

27 Eki | Çelik Haberler

Suudi Arabistanlı G5PS spiral boru üretimini 1 milyon mt’un üzerine çıkaracak

27 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’de kutu profil fiyatları yatay ancak görünüm aşağı yönlü

24 Eki | Boru

Çin’de yerel çelik boru fiyatları yeniden hafif düşüşler kaydetti

23 Eki | Boru

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %3,7 geriledi

23 Eki | Çelik Haberler

AB’nin Türkiye’ye ayırdığı sıcak rulo ve kaplamalı sac ithalat kotaları bitti, inşaat demiri kotası tükenmek üzere

22 Eki | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları değişmedi

22 Eki | Boru

Interpipe’ın boru üretimi 2025’in ilk çeyreğinde değişmedi

21 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis