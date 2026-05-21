METI Japon çelik üreticilerinin ithalata yönelik temkinli tutumu sürerken, Nisan-Haziran dönemi için ham çelik üretim tahminini yükseltti

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI), büyük ölçekli Japon çelik üreticilerinin Nisan ayı başına kıyasla biraz daha iyimser bir görünüm sergilemesiyle Nisan-Haziran çeyreğine yönelik ham çelik üretim tahminini yükseltti.

METI’nin son tahminlerine göre Japon çelik üreticileri Nisan-Haziran döneminde 20,72 milyon mt ham çelik üretmeyi bekliyor. Bu miktar geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 20,15 milyon mt seviyesinin ve Ocak-Mart üretiminin üzerinde yer alıyor. Üretim tahmininin düşük kalmaya devam etmesine rağmen bunun Ekim-Aralık 2023 döneminden bu yana on çeyrek içinde kaydedilecek ilk yıllık artış olması bekleniyor.

Ham çelik bazında yerel talebin yıllık %1,4 artışla 13,97 milyon mt seviyesine çıkacağı, ihracat talebinin ise yıllık %3,8 düşüşle 5,9 milyon mt seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

METI, “talep koşullarında kayda değer bir değişiklik olmadığını” belirtirken, sektörün Orta Doğu’daki gelişmeler, Çin’de kötüleşen çelik arz-talep dengesi ve ABD’nin vergi politikaları konusunda dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Bakanlığın takip ettiği başlıca ürünlerde, H-profil üretiminin Ocak-Mart dönemine kıyasla 10.000 mt ve yıllık 30.000 mt artışla yaklaşık 750.000 mt seviyesine ulaşması bekleniyor. Küçük çubuk üretiminin ise çeyreklik bazda 140.000 mt artış, yıllık bazda ise 50.000 mt düşüşle 1,61 milyon mt seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Yerel basına konuşan Nippon Steel Başkan Yardımcısı Takashi Hirose, sanayi makineleri ve çelik profil üretimi gibi bazı alanlarda iyileşme görülmesine rağmen çelik piyasasının hızlı ekonomik toparlanma aşamasında olmadığını söyledi.

Hirose ayrıca çelik ithalat tonajlarının takip edilmeye devam edilmesi gerektiğini belirtti. JISF verilerine göre Japonya’nın toplam çelik ithalatı geçtiğimiz yıl 465.000 mt düşüşle 7,38 milyon mt seviyesine geriledi ancak zayıflayan yerel talebe kıyasla ithalat yüksek kalmaya devam ediyor.

Hirose, Çin’in ham çelik üretiminin yıllık 1 milyar mt ölçeğinde kalmayı sürdürdüğünü, ihracatının ise yıllık yaklaşık 100 milyon mt seviyesinde yer alarak küresel piyasalar üzerinde baskı yarattığını ekledi. Çin, geçtiğimiz yıl Japonya’nın toplam çelik ithalatının 935.400 mt’luk kısmını, yani yaklaşık %20’sini karşılamıştı. Hirose ayrıca Çin’in kütük ve slab gibi yarı mamul ihracatına yönelmesinin küresel arz-talep dengesini bozduğunu ifade etti.