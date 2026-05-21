 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > METI...

METI Japon çelik üreticilerinin ithalata yönelik temkinli tutumu sürerken, Nisan-Haziran dönemi için ham çelik üretim tahminini yükseltti

Perşembe, 21 Mayıs 2026 10:54:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI), büyük ölçekli Japon çelik üreticilerinin Nisan ayı başına kıyasla biraz daha iyimser bir görünüm sergilemesiyle Nisan-Haziran çeyreğine yönelik ham çelik üretim tahminini yükseltti.

METI’nin son tahminlerine göre Japon çelik üreticileri Nisan-Haziran döneminde 20,72 milyon mt ham çelik üretmeyi bekliyor. Bu miktar geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 20,15 milyon mt seviyesinin ve Ocak-Mart üretiminin üzerinde yer alıyor. Üretim tahmininin düşük kalmaya devam etmesine rağmen bunun Ekim-Aralık 2023 döneminden bu yana on çeyrek içinde kaydedilecek ilk yıllık artış olması bekleniyor.

Ham çelik bazında yerel talebin yıllık %1,4 artışla 13,97 milyon mt seviyesine çıkacağı, ihracat talebinin ise yıllık %3,8 düşüşle 5,9 milyon mt seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

METI, “talep koşullarında kayda değer bir değişiklik olmadığını” belirtirken, sektörün Orta Doğu’daki gelişmeler, Çin’de kötüleşen çelik arz-talep dengesi ve ABD’nin vergi politikaları konusunda dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Bakanlığın takip ettiği başlıca ürünlerde, H-profil üretiminin Ocak-Mart dönemine kıyasla 10.000 mt ve yıllık 30.000 mt artışla yaklaşık 750.000 mt seviyesine ulaşması bekleniyor. Küçük çubuk üretiminin ise çeyreklik bazda 140.000 mt artış, yıllık bazda ise 50.000 mt düşüşle 1,61 milyon mt seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Yerel basına konuşan Nippon Steel Başkan Yardımcısı Takashi Hirose, sanayi makineleri ve çelik profil üretimi gibi bazı alanlarda iyileşme görülmesine rağmen çelik piyasasının hızlı ekonomik toparlanma aşamasında olmadığını söyledi.

Hirose ayrıca çelik ithalat tonajlarının takip edilmeye devam edilmesi gerektiğini belirtti. JISF verilerine göre Japonya’nın toplam çelik ithalatı geçtiğimiz yıl 465.000 mt düşüşle 7,38 milyon mt seviyesine geriledi ancak zayıflayan yerel talebe kıyasla ithalat yüksek kalmaya devam ediyor.

Hirose, Çin’in ham çelik üretiminin yıllık 1 milyar mt ölçeğinde kalmayı sürdürdüğünü, ihracatının ise yıllık yaklaşık 100 milyon mt seviyesinde yer alarak küresel piyasalar üzerinde baskı yarattığını ekledi. Çin, geçtiğimiz yıl Japonya’nın toplam çelik ithalatının 935.400 mt’luk kısmını, yani yaklaşık %20’sini karşılamıştı. Hirose ayrıca Çin’in kütük ve slab gibi yarı mamul ihracatına yönelmesinin küresel arz-talep dengesini bozduğunu ifade etti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Nisan ayında yıllık bazda hafifçe arttı

22 May | Çelik Haberler

Kobe Steel Kakogawa Works tesisinde hurda ergitme fırını kurmayı planlıyor

20 May | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2026'nın Mart ayında aylık %12,4 arttı

18 May | Çelik Haberler

Kobe Steel’in net kârı 2025-26 mali yılında düştü, 2026-27 mali yılı gelirlerinin yatay seyretmesi bekleniyor

15 May | Çelik Haberler

Kobe Steel hisse değişimi yoluyla Kobelco Wire’ı bünyesine katıyor

13 May | Çelik Haberler

Nippon Steel Avrupa ve vasıflı çelik faaliyetlerini güçlendirmek için yeni adımlar atıyor

13 May | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Mart ayında %4,1 düşüş kaydetti

22 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2026'nın Şubat ayında aylık %0,2 geriledi

16 Nis | Çelik Haberler

Nippon Steel, Nagoya’daki yeni sıcak haddehanesinde test üretimine başladı

09 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Şubat ayında yatay seyretti

25 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis