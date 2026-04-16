Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2026'nın Şubat ayında aylık %0,2 geriledi

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %0,2 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 591.675 mt’a kıyasla %8,5 artışla 641.568 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %76,5’i iç piyasaya, kalan %23,5’i ise ihracat piyasalarına yapıldı. Şubat ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %0,8 ve yıllık %0,9 artışla 634.528 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %0,7 ve yıllık %7,1 düşüşle 1,13 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %27,7’si iç piyasaya, %72,3’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %14,5 düşüş ve yıllık %1,5 artışla 1,08 milyon mt seviyesinde kaydedildi.