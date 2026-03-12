Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2026'nın Ocak ayında aylık %1,5 azaldı

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %1,5 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 619.675 mt’a kıyasla %3,8 artışla 643.106 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %76,1’i iç piyasaya, kalan %23,9’u ise ihracat piyasalarına yapıldı. Ocak ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %4,7 düşüş ve yıllık %1,4 artışla 629.529 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %14,1 ve yıllık %3,2 düşüşle 1,14 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %22,4’ü iç piyasaya, %77,6’sı ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %0,3 ve yıllık %3,8 düşüşle 1,26 milyon mt seviyesinde kaydedildi.