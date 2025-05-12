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Cleveland-Cliffs’in net kârı ilk çeyrekte artış kaydetti

Pazartesi, 12 Mayıs 2025 10:11:02 (GMT+3)   |   San Diego

ABD merkezli maden ve doğal kaynak şirketi Cleveland-Cliffs Inc. yılın ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket ilk çeyrekte 4,6 milyar $ değerinde satış geliri elde ederken, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde satış geliri 4,3 milyar $ olmuştu. Şirket bahsi geçen çeyrekte önceki yılın ilk çeyreğinde kaydedilen negatif 81 milyon $’a kıyasla negatif 174 milyon $ AVFÖK değeri kaydetti.

Cleveland-Cliffs 2025 yılının tamamı için 625 milyon $ seviyesinde yer alan sermaye harcaması tahminlerini korudu.

Cleveland-Cliffs CEO’su Lourenco Goncalves, “İlk çeyreğe yönelik sonuçlarımız bazı merkezde bulundurmadığımız varlıkların zayıf performansı ve 2024 yılının sonu ile 2025’in başında görülen düşük fiyatların etkisini daha yeni göstermesi nedeniyle düşüş kaydetti. Bu nedenle faaliyetlerimizi optimize etmek için çalışmalara başlıyoruz. Trump yönetimi hem çelik hem de otomotiv sektörleri için güçlü bir destek açıkladı. Şirketimiz bu iki sektörün buluştuğu yerde bulunuyor. ABD’de araç üretimi teşvik edildiği için şimdiden müşterilerimizle yüksek tonajlı anlaşmalar imzalıyoruz,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Cleveland-Cliffs 

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