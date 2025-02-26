Cleveland-Cliffs 2024'te net zarara döndü

ABD merkezli çelik üreticisi Cleveland-Cliffs 2024 yılının son çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket son çeyrekte önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 5,1 milyar $ gelire kıyasla 4,3 milyar $ toplam gelir kaydetti. Aynı çeyrekte 2023’ün son çeyreğinde kaydedilen 139 milyon $ net zarara kıyasla 434 milyon $ net zarar bildirildi.

2024 yılının tamamında ise 708 milyon $ net zarar kaydedilirken, 2023 yılında 450 milyon $ net kâr açıklanmıştı. Yıl boyunca şirketin toplam geliri 19,2 milyar $ seviyesinde yer aldı. 2023’te ise bu gelir 22 milyar $ olmuştu.

Dördüncü çeyrekte şirketin çelik ve imalat faaliyetlerinde 81 milyon $ AVFÖK kaybı kaydedildi. Yılın tamamında ise bu faaliyetlerin AVFÖK değeri 780 milyon $ oldu.

Cleveland-Cliffs CEO’su Lourenco Goncalves, “2024 yılı Covid-19 salgını sonrasında geçirdiğimiz en zor yıl oldu. Cleveland-Cliffs, ABD’li üreticilere çelik tedarik eden bir ABD şirketidir. Ancak ilk defa yurt dışında üretilip ABD’nin ithal ettiği araçların ülke içinde üretilen araçlardan daha fazla satıldığını gördük. Şirketimiz, yerel otomobil üretimindeki düşüş ve fazla çelik ithalatı nedeniyle fiyatların düşmesinden önemli ölçüde etkilendi. Yüksek kaliteli çelik üretmek isteyen bir şirket olarak sabit maliyetlerimiz daha yüksek ve bu kadar zayıf bir piyasada diğer üreticilerden daha fazla baskı altında kalıyoruz. Bu baskı özellikle de dördüncü çeyrekte kendini gösterdi. Dördüncü çeyrekte stok alımlarına bağlı olarak nakit kullanımımız, bizi 2025 yılında görülen toparlanma için iyi şekilde hazırladı,” ifadelerini kullandı.