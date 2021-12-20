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Metalloinvest yeni yüksek kaliteli demir cevheri ürünleri geliştirmek için araştırma tesisi kurdu

Pazartesi, 20 Aralık 2021 17:18:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest, demir cevheri zenginleştirme süreçlerini modellemek ve yeni yüksek kaliteli ürünler geliştirmek için Mikhailovsky GOK’ta bir araştırma tesisi kurduğunu açıkladı.

Rusya’da benzeri olmayan araştırma tesisinde 1.000'den fazla ekipman bulunuyor.

Tesis, tasarım ve teknolojik çözümleri üretimde uygulamadan önce test etmenin yanı sıra yeni fikirleri değerlendirme sürecini ve maliyetini azaltıyor.

Şu anda, tesiste üç başlıca faaliyet alanı bulunuyor, Mikhailovsky GOK’ta inşa edilen konsantre son arıtma tesisi için üretim planlarının geliştirilmesi, Lebedinsky GOK’taki yüzdürme tesisi ve oksitlenmiş kuvarsit zenginleştirme teknolojisinin geliştirilmesi.


Etiketler: Rusya  BDT  hammaddeler  Metalloinvest  demir cevheri  |  benzer haberler »


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