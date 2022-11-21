Metalloinvest yeni zenginleştirme tesisiyle konsantre demir cevheri kalitesini artıracak

Pazartesi, 21 Kasım 2022 15:23:24 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli demir cevheri üreticisi Metalloinvest, yan kuruluşu Andrey Varichev Mikhailovsky GOK'ta konsantre demir cevheri zenginleştirme tesisi kurduğunu açıkladı. Şirket toplam 108 kişilik istihdam yaratan projeye 15 milyar RUB’un (245,73 milyon $) üzerinde yatırım yaptı.

Yeni zenginleştirme tesisi %71 tenörlü ve düşük silika içeriğe sahip konsantre demir cevheri üretecek. Yıllık toplam üretim 16,4 milyon mt’a ulaşacak.

Açıklamaya göre zenginleştirme tesisi, konsantre demir cevherinin kalitesini önemli ölçüde artıracak. Tesiste üretilen konsantre cevher daha sonra yüksek fırın peleti ve doğrudan indirgenmiş pelet üretimi için kullanılacak. Yüksek kalite peletler, Mikhailovsky GOK’un ihracat fırsatlarını genişletecek ve Rusya pazarındaki konumunu güçlendirecek.