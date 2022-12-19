Metalloinvest Lebedinskiy GOK’ta cevher kalitesini iyileştirecek

Pazartesi, 19 Aralık 2022 16:54:06 (GMT+3) | İstanbul

Rus Metalloinvest, cevher ve pelet besleme kalitesini artırmak için üretim tesislerini geliştirme stratejisini sürdürüyor.

Hükümet yetkilileri Lebedinskiy GOK tesisinde yeni atık barajı ve zenginleştirme tesisi inşaatı için onay verdi. Söz konusu tesis Rusya’nın en büyük cevher tesisi ve ihracat piyasalarına da satış yapan tek sıcak briketlenmiş demir üreticisi konumunda bulunuyor.

Proje sonucunda Metalloinvest’in ters flotasyon yöntemiyle cevher işlenmesini sağlayacak bir zenginleştirme kompleksi kurulacak. Böylece şirket en az %71,10 tenörlü ve en fazla %1,23 silis içeren cevher üretimi yapabilecek. Tesisin yılda 9,54 milyon mt cevher işlemesi bekleniyor.

Ayrıca Metalloinvest zenginleştirme sürecinde açığa çıkan yan ürünlerde artış görüleceği için yeni bir atık barajı da inşa edecek. Mevcut barajın limiti 250 metre ile sınırlı.