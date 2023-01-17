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Lebedinsky GOK’un 3 No’lu sıcak briketlenmiş demir tesisinin kapasitesi yenileme çalışmalarıyla arttı

Salı, 17 Ocak 2023 15:13:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir üreticisi Metalloinvest, bağlı kuruluşu Lebedinsky GOK’ta bulunan 3 No’lu sıcak briketlenmiş demir üretim tesisindeki doğrudan indirgeme birimini yenilediğini açıkladı.

Yaklaşık 2,5 milyar RUB’luk (36,4 milyon $) yatırımla gerçekleştirilen yenileme çalışmaları 3 No’lu sıcak briketlenmiş demir tesisinin üretim kapasitesini %3 artırarak yılda 2 milyon mt’un üzerine çıkardı. Ekipmanın güvenilirliğini artıran yenileme çalışmaları tesisin bakım çalışmaları sırasındaki duruş süresini azaltacak.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Rusya BDT Çelik Üretimi Yatırım Metalloinvest 

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