Metalloinvest demir cevheri ürün kalitesini iyileştirdi

Cuma, 27 Kasım 2020 15:49:43 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir üreticisi Metalloinvest, madencilik birimleri için demir cevheri ürün kalitesini iyileştirmeye yönelik geliştirme stratejisini açıkladı.

Metalloinvest’in Madencilik Üretim Departmanı Direktörü Rinat Ismagilov, hedeflerinin %65 tenörlü ve %5’in altında silis içeriğine sahip yüksek fırın üretimli peletlerden, %67,5 tenörlü ve %1,5’ten az silis içeriğine sahip birinci kalite doğrudan indirgenmiş peletlere kadar bir dizi yüksek kaliteli demir cevheri mamulü üretmek olduğunu belirtti. “Metalloinvest cevher kalitesini artırmaya devam ederken, pelet ve briketlenmiş demir gibi yüksek marjlı ürünlerin payını artırmaya odaklanıyor. Şirket, faaliyetlerinin çevresel etkisini azaltılmayı ve tüm projelerinde karbon salımı ile enerji tüketimini önemli ölçüde azaltmayı amaçlıyor,” diye ekledi.

Mikhailovsky GOK, bu yıl yeni bir ticari ürün olan birinci kalite demir cevheri pelet üretimine başladı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, bu tür peletlerden üretilen doğrudan indirgenmiş demir ve sıcak briketlenmiş demir, eritme pik demire kıyasla %50 enerji tasarrufu sağlarken, %60 daha az sera gazı salımı yapıyor.

OEMK, hurda tüketimini azaltırken, çelik üretiminde doğrudan indirgenmiş demir kullanımını artırmaya devam ediyor.