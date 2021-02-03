Metalloinvest’in demir cevheri üretimi 2020’de artış gösterdi

Çarşamba, 03 Şubat 2021 14:33:59 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest 2020 yılına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde, Metalloinvest’in demir cevheri üretimi yıllık %0,5 artışla 40,43 milyon mt olurken, pelet üretimi yıllık %1,8 düşüşle 27,58 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin demir cevheri üretimindeki artış, daha kaliteli cevherin işlenmesinden dolayı üretkenlikteki artıştan kaynaklanırken, pelet üretimindeki düşüşün nedeni üçüncü çeyrekte MGOK’da bulunan 3 No’lu pelet tesisinin yeniden yapılandırılması oldu. Öte yandan, şirketin ham çelik üretimi yıllık %2 artışla 4,96 milyon mt oldu. Şirketin ham çelik üretimindeki artış elektrik ark ocaklarının yeniden inşa edilmesinin ardından Ural Steel’deki hacim artışından kaynaklanıyor.

Yılın tamamında şirketin demir cevheri sevkiyat hacmi yıllık %6,4 artışla 7,91 milyon mt olurken, pelet sevkiyatı yıllık %7,5 artışla 15,92 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Dördüncü çeyrekte Metalloinvest’in demir cevheri üretimi ekipman onarımları nedeniyle yıllık %1 düşüşle 10,07 milyon mt olurken, şirketin pelet üretimi söz konusu çeyrekte yıllık %3,1 artışla 6,81 milyon mt seviyesinde yer aldı.