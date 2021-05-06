Metalloinvest’in demir cevheri üretimi birinci çeyrekte %1,8 artış gösterdi

Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest bu yılın birinci çeyreğine ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.
Söz konusu dönemde, Metalloinvest’in demir cevheri üretimi yıllık %0,3 düşüş ve çeyreklik bazda %1,8 artışla 10,26 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu dinamik, bakım çalışmalarının süresindeki düşüş ve azalan cevher tüketiminden kaynaklandı. Söz konusu çeyrekte şirketin pelet üretimi yıllık %0,2 ve çeyreklik bazda %3,9 artışla 7,08 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin pelet üretiminde çeyreklik bazda kaydedilen artış, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde OEMK pelet tesisinde planlanan yenileme çalışmaları ve LGOK’taki 2 ile 4 No’lu pelet tesislerindeki bakım çalışmalarının süresindeki azalma sonucunda gerçekleşti.
Öte yandan, şirketin ham çelik üretimi, bir önceki çeyreğe kıyasla %1,1 artış ve yıllık %2,6 düşüşle 1,24 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Birinci çeyrekte şirketin demir cevheri sevkiyat hacmi yıllık %10,3 düşüşle 1,67 milyon mt olurken, pelet sevkiyatı yıllık %6,9 düşüşle 3,40 milyon mt seviyesinde yer aldı.