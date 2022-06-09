Metal ve madencilik sektörlerinin sürdürülebilirliğine odaklı Vale Ventures faaliyetlerine başladı

Perşembe, 09 Haziran 2022 09:30:22 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, metal ve madencilik sektörlerinin geleceği için sürdürülebilir çözümler bulmaya odaklı bağlı kuruluşu Vale Ventures’ün faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Vale Ventures ilk etapta 100 milyon $ seviyesinde yer alan bütçesiyle kendi bünyesine dahil edebileceği yeni iş modelleri ve teknolojiler geliştiren girişimleri destekleyecek.

Şirket maden tedarik zincirinin karbonsuzlaştırılması beraberinde ana şirket ile müşterilerinin karbon salımlarını azaltmasına yardımcı olarak şirketin 2050 yılına kadar karbonsuzlaşma hedefine ulaşmasını amaçlıyor.

Öte yandan madencilik faaliyetlerinin neden olduğu çevre kirliliğinin azaltılması, döngüsel ekonominin teşvik edilmesi, yeni gelir akışı yaratılması, enerji dönüşümü için gerekli metal arzının artırılması ve madencilik şirketlerinin faaliyet biçimlerini değiştirecek yeni teknolojilere yatırım yapılması planlanıyor.