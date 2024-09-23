Meksika’nın otomotiv ticaretinin değeri Temmuz ayında %9,3 artış kaydetti

Meksika’nın otomotiv ticaretinin değeri Temmuz ayında %9,3 artışla 24,31 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin hafif taşıt, ağır taşıt ve araç parçası ihracatı yıllık %7,2 artışla 17,1 milyar $’a yükselirken ithalatı yıllık %14,6 artışla 7,2 milyar $ oldu.

Ocak-Temmuz döneminde otomotiv sektörünün ihracatı ve ithalatı sırasıyla yıllık %6,6 ve %11,2 artışla 112,32 milyar $ ve 50,35 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.

Ülkenin otomotiv sektörü Temmuz ayında yıllık %2,5 artışla 9,9 milyar $ seviyesinde ticaret fazlası verirken bu sayı Ocak-Temmuz döneminde %3,2 artışla 61,98 milyar dolar seviyesinde yer aldı.