Meksika’nın otomobil üretimi önümüzdeki yıl pandemi öncesi seviyeleri geçebilir

Perşembe, 09 Şubat 2023 09:40:07 (GMT+3) | San Diego

Meksika Otomotiv Sektörü Birliği (AMIA) Başkanı Odracir Barquera, dünyanın en büyük yedinci otomobil üreticisi olan Meksika’da üretimin en geç önümüzdeki yıl pandemi öncesinde kaydedilen seviyeleri geçebileceğini belirtti.

Barquera, “Bu yıl, en geç önümüzdeki yıl pandemi öncesinde kaydedilen üretim seviyelerine ulaşabiliriz,” ifadelerini kullandı.

Bu yılın Ocak ayında otomobil üretiminin 280.315 adet seviyesinde yer aldığını söyleyen Barquera, son 10 yılın aylık üretim ortalaması olan 283.120 adet seviyesine yaklaşıldığını ifade etti.

AMIA tarafından yayımlanan verilere göre, ortalama aylık üretim 2019 yılında 317.589 adet, 2018 yılında 326.550 adet ve 2017 yılında 327.763 adet seviyelerinde yer aldı.