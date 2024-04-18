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Meksika’nın otomobil ticaretinin değeri Şubat ayında %29 yükseldi

Perşembe, 18 Nisan 2024 09:21:34 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin otomobil ticaretinin değeri bu yılın Şubat ayında yıllık %29,6 artışla 29,6 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Ülkenin otomobil ihracatı %26,9 artışla 16,65 milyar $ seviyesinde kaydedilirken ithalatı %35,8 yükselerek 7,96 milyar $ oldu.

Yılın ilk iki ayında ülkenin yaptığı otomobil ihracatının değeri %9,9 artış göstererek 29,37 milyar $ seviyesinde kaydedilirken ithalatı %18,5 artışla 13,42 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Meksika otomotiv sektörü Şubat ayında %19,7 artışla 8,69 milyar $ ticaret fazlası kaydetti. Ocak-Şubat döneminde ise bu rakam %3,6 artışla 15,95 milyar $ oldu.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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