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Meksika’nın otomobil ticaretinin değeri Kasım ayında %7,4 arttı

Cuma, 19 Ocak 2024 10:04:07 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin otomobil ticaretinin değeri geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık %7,4 artışla 22,7 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Ülkenin otomobil ihracatı %7,7 artışla 16,1 milyar $ seviyesinde kaydedilirken ithalatı %6,7 artışla 6,7 milyar $ oldu. 

Meksika’nın 2023 yılının ilk on bir ayında gerçekleştirdiği ihracat yıllık %14,4 artışla 172,7 milyar $, ithalat ise %23,1 artışla 74,9 milyar $ seviyesinde kaydedildi. 

Meksika otomotiv sektörü Kasım ayında %8,4 artışla 9,4 milyar $ ticaret fazlası kaydederken bu ticaret fazlası bahsi geçen yılın ilk on bir ayında %8,6 artışla 97,8 milyar $ oldu.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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