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Meksika’nın otomobil ticaretinin değeri Haziran ayında %0,4 düştü

Salı, 20 Ağustos 2024 11:26:36 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin otomobil ticaretinin değeri bu yılın Haziran ayında yıllık %0,4 düşüşle 22,89 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Ülkede hafif taşıt, ağır taşıt ve otomobil parçalarının ithalat değeri yıllık %1,8 artışla 7,28 milyar $ oldu.

Ülkenin otomobil ihracatı ise %1,4 düşüşle 15,61 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk altı ayında ülkenin yaptığı otomobil ihracatının değeri %6,5 artış göstererek 95,22 milyar $ seviyesinde kaydedilirken ithalatı %10,7 artışla 43,15 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Meksika otomotiv sektörü Haziran ayında %4 düşüşle 8,3 milyar $ ticaret fazlası kaydetti. Ocak-Haziran döneminde ise bu rakam %3,3 artışla 52,07 milyar $ oldu.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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