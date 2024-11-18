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Meksika’nın otomobil ticaretinin değeri Eylül ayında %9,2 düştü

Pazartesi, 18 Kasım 2024 10:42:41 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin otomobil ticaretinin değeri bu yılın Eylül ayında yıllık %9,2 düşüşle 22,1 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Ülkede hafif taşıt, ağır taşıt ve otomobil parçalarının ithalat değeri yıllık %13,1 düşüşle 6,7 milyar $ olurken ülkenin otomobil ihracatı ise %7,4 düşüşle 15,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında ülkenin yaptığı otomobil ihracatının değeri %3,7 artış göstererek 144,1 milyar $ seviyesinde kaydedilirken ithalatı %7,2 artışla 64,8 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Meksika otomotiv sektörü Eylül ayında %2,6 düşüşle 8,8 milyar $ ticaret fazlası kaydetti. Ocak-Eylül döneminde ise bu rakam %1 artışla 79,3 milyar $ oldu.

 


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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