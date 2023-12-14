Meksika’nın otomobil ticaretinin değeri Ekim ayında 25,5 milyar $ oldu

Perşembe, 14 Aralık 2023 09:51:06 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin otomobil ticaretinin değeri Ekim ayında yıllık %24,1 artışla 25,5 milyar $ seviyesinde yer alarak rekor kırdı.

Ülkenin otomobil ihracatı %20,9 artışla 17,7 milyar $ seviyesinde kaydedilirken ithalatı %32,1 artışla 7,8 milyar $ oldu.

Meksika otomobil sektörü Ağustos ayında yıllık %2,5 artışla 9,41 milyar $ dış ticaret fazlası verdi.

Meksika’nın yılın ilk on bir ayında gerçekleştirdiği ihracat yıllık %15,2 artışla 156,6 milyar $, ithalat ise %25 artışla 68,3 milyar $ seviyesinde kaydedildi.