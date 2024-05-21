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Meksika’nın otomobil ithalatının değeri Mart ayında geriledi

Salı, 21 Mayıs 2024 09:57:20 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin otomobil ithalatının değeri bu yılın Mart ayında yıllık %4,5 düşüşle 6,44 milyar $ seviyesinde yer alarak son 25 ayda görülen artış trendini tersine çevirdi.

Ülkenin otomobil ihracatı da %2,4 düşüşle 16,04 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk üç ayında ülkenin yaptığı otomobil ithalatının değeri %9,9 artış göstererek 19,87 milyar $ seviyesinde kaydedilirken ihracatı %5,2 artışla 45,41 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Meksika otomotiv sektörü Mart ayında %0,9 düşüşle 9,59 milyar $ ticaret fazlası kaydetti. Ocak-Mart döneminde ise bu rakam %1,9 artışla 25,54 milyar $ oldu.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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