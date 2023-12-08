Meksika’nın motorlu taşıt satışların 2023 ve 2024’te artması bekleniyor

Cuma, 08 Aralık 2023 09:44:32 (GMT+3) | San Diego

Meksika Otomobil Distribütörleri Derneği (AMDA), Meksika’da motorlu taşıt satışlarının 2023 yılında %25 ve 24 yılında %7,9 artmasını beklediğini belirtti.

AMDA Başkanı Guillermo Rosales, yaptığı basın açıklamasında Aralık ayı satışlarının yıllık %21,3 artışla 149.524 adet seviyesinde yer almasını beklediğini, böylece 2023 yılı için %25 artışla toplam 1,37 milyon adet motorlu taşıt satılmış olacağını ifade etti.

Rosales’e göre 2024 yılında yıllık %7,9 artışla 1,48 milyon adet motorlu taşıt satılacak.

Ülkede gayri safi milli hasılanın 2023 yılında %3,2 ve 2024 yılında %1,9 artması bekleniyor. Tahmini enflasyon ise sırasıyla %4,1 ve %4.