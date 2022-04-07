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Meksika’nın hafif ticari araç üretimi Mart ayında hafifçe arttı

Perşembe, 07 Nisan 2022 09:21:28 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi’nin yayımladığı verilere göre, ülkenin hafif ticari araç üretimi bu yılın Mart ayında yıllık yaklaşık %1 artışla 350.976 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yapılan araç satışları yıllık %1,1 düşüşle 95.199 adet olurken, araç ihracatı yıllık %2,4 artarak 262.494 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, araç üretimi yıllık %3,4 artışla 849.045 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde araç satışları yıllık %2,8 düşüşle 253.383 adet olurken, araç ihracatı yıllık %1,8 düşerek 680.992 adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika otomotiv 

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