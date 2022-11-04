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Meksika’nın hafif ticari araç üretimi Ekim ayında %18,9 arttı

Cuma, 04 Kasım 2022 10:23:43 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi’nin yayımladığı verilere göre, ülkenin hafif ticari araç üretimi Ekim ayında yıllık yaklaşık %18,9 artışla 91.101 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, toplam satışlar pandemi öncesi seviyelerin %14,9 altında kalırken, aynı ay için 2016 yılında kaydedilen rekor seviyenin %33,7 altında kaldı.

Toplam satışlar hem iç piyasada üretilen hem de ithal hafif ticari araçları kapsıyor

Ocak-Ekim döneminde, Meksika’da araç satışları yıllık %4,2 artışla 869.628 adet oldu. Ancak yine de pandemi öncesi seviyelerin %18,2, 2016 yılında kaydedilen rekor seviyenin ise %31 altında kaldı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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