Meksika’nın çelik ihracatı 2022 yılında %21,2 artarken, ithalatı %11,7 azaldı

Pazartesi, 06 Şubat 2023 10:55:00 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin çelik ticaret akışı 2022 yılında yıllık %3,2 düşüşle 15,32 milyon mt seviyesinde yer aldı. Nihai mamul ihracatı yıllık %21,2 artarken, nihai mamul ithalatı yıllık %11,7 azaldı.

Toplam çelik ticaret akışının %67,5’ini ithalat, kalan %32,5’ini ise ihracat oluşturdu.

Meksika nihai mamul ihracat değerinin 2,1 katı kadar ithalat yaptı. Toplam ithalatın %35,4’ü ABD’den, %18’i Güney Kore’den, %12,8’i Japonya’dan ve %9,2’si Çin’den yapıldı. Söz konusu ülkeler toplam ithalatın %75,4’ünü oluşturdu.

Nihai mamul ithalat tonajı yıllık %11,7 veya 1,37 milyon mt düşüşle 10,35 milyon mt seviyesine geriledi. Toplam soğuk rulo sac ithalatı yıllık %34,8 düşüşle 1,17 milyon mt ve sıcak rulo sac ithalatı yıllık %20,9 düşüşle 1,13 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu yılda nihai mamul ihracatı yıllık %21,2 veya 869.000 mt artışla 4,98 milyon mt seviyesine yükseldi. Levha ihracatı yıllık %244 artışla 296.000 mt ve soğuk rulo sac ihracatı yıllık %144 artışla 312.000 mt oldu.

Meksika’nın ana ihracat rotaları 2022 yılında %72,3 ile ABD, %7,6 ile Kolombiya, %3,9 ile Guatemala, %1,8 ile Kanada ve %1,8 ile Arjantin oldu.