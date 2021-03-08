Meksika’nın araç üretimi ve yerel satışları Şubat ayında düştü

Pazartesi, 08 Mart 2021 11:30:38 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksika Otomotiv Sektörü Birliği (AMIA) tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayında ülkenin araç üretimi yıllık %28,8 düşüşle 238.868 adet oldu.

Şubat ayında Meksika’nın iç piyasa araç satışları yıllık %21,1 düşüşle 82.323 adet olurken, araç ihracatı ise aynı dönemde yıllık %21,8 düşüşle 213.987 adet seviyesinde kaydedildi.

Meksika’nın araç üretimi bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık %22 düşerek 517.579 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin iç piyasa araç satışları yıllık %21,8 düşüşle 163.526 adet olurken, ülkeden yapılan araç ihracatı da söz konusu dönemde yıllık %14,6 düşerek 437.520 adet seviyesinde yer aldı.